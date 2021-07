Milano, la procura e il processo che manca sullo strapotere dei pm

Al direttore - La Procura di Milano ha cambiato il corso della storia politica del nostro Paese; ora, probabilmente, con le sue vicende contribuirà a cambiare la storia della magistratura. Mi si obietterà che non è così. Che le questioni del Csm - la cui sezione disciplinare si riunirà oggi per decidere in camera di consiglio cosa fare rispetto alla richiesta della procura generale della Cassazione relativa al trasferimento d’urgenza e al cambio di funzioni per il pm milanese Paolo Storari - da almeno un paio d’anni sono all’onore delle cronache e che i riflettori sulla magistratura sono puntati da tempo. È vero. Ma a Milano avviene qualcosa di nuovo, di diverso, e, se possibile, più preoccupante. Perché per la prima volta non si parla di influenze su nomine, accordi per le promozioni, vicende relative al Csm.

