Storari, Greco e la goffaggine dell'Anm

Dopo che il procuratore generale della Cassazione ha chiesto al Csm di trasferire d’urgenza il pubblico ministero milanese Paolo Storari, l’associazione magistrati locale, dopo aver raccolto firme di solidarietà al pm in questione, ha stilato un documento in cui si parla di un “tentativo di delegittimare uno degli uffici inquirenti più importanti del paese” e si respinge “ogni strumentalizzazione di una vicenda così delicata e complessa”. Chi delegittima e chi strumentalizza? Il titolare del fascicolo disciplinare, Giovanni Salvi, sostiene che Storari ha trasmesso i verbali sulla cosiddetta “loggia Ungheria” a Paolo Storari, e solo a lui, in modo irrituale, come Davigo ha confermato sia accaduto. Storari non ha mai formalizzato ai propri superiori il dissenso, e non si è astenuto, come avrebbe dovuto fare, dall’indagine sulla fuga di notizie. Sono fatti noti e confermati, quindi non c’è alcuna strumentalizzazione.

