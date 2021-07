Autolesionismi a destra sulla giustizia

Va riconosciuto che ci voleva dell’impegno, e non poco, per riuscire a trasformare i grillini nei pretoriani involontari di Marta Cartabia. Eppure, a Lega e Forza Italia quest’impresa è riuscita. E così ieri, in commissione, quando il centrodestra di governo ha portato in votazione la richiesta di ampliamento del perimetro della riforma della giustizia per includervi anche la depenalizzazione dell’abuso d’ufficio, è spettato al fronte rossogiallo, insieme a Leu e ai totiani di Coraggio Italia, schierarsi a difesa del disegno della Guardasigilli. E non che non vi fossero buone ragioni, nelle scelte di Forza Italia. Specie nel metodo. Perché, dopo settimane trascorse con l’intero Parlamento a osservare passivo la mediazione tra il governo e il M5s, e con Via Arenula e Palazzo Chigi costretti ad assecondare almeno in parte i capricci delle truppe di Giuseppe Conte su prescrizione e improcedibilità, era fisiologico che anche altri partiti chiedessero un riconoscimento politico, pretendendo l’accoglimento delle proprie proposte.

