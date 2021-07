La zuffa tra Conte e Di Maio. La ripicca di Tajani. Così la Cartabia blinda la sua riforma

Forza Italia vuole un riconoscimento: "Da settimane Via Arenula tratta solo coi 5s". Il Pd teme il riacutizzarsi dei malumori grillini. Fico prova a mediare. Ma la Guardasigilli vede Draghi e conferma la scadenza: entro il 30 il provvedimento va in Aula alla Camera

La zuffa in corso al quarto piano di Montecitorio, da Palazzo Chigi la osservano con l’occhio disincantato di chi in fondo l’aveva detto. “Aprire a modifiche corpose sulla giustizia, significherebbe il liberi tutti”, aveva spiegato Mario Draghi la scorsa settimana, giustificando il ricorso alla fiducia. Che resta comunque la via obbligata, se è vero che Marta Cartabia fa sapere che il termine fissato per l’approdo in Aula del provvedimento resta immutato: il 30 luglio bisognerà approvare la riforma. E così l’accanirsi dei partiti su commi e procedure appare quasi straniante: una sorta di urlo vuoto, inconsistente. E allora ecco che di buon mattino Alfredo Bazoli e Franco Vazio, mediatori infaticabili del Pd, braccano l’azzurro Pierantonio Zanettin nel cortile della Camera. “Ma come: proprio ora che coi grillini si stava trovando la quadra”, protestano. “Ma io ho mandato di tirare dritto”, replica l’azzurro.