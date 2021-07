Così il Pd e la riforma della giustizia finiscono ostaggio degli ultras del M5s

La mediazione di Conte s'infrange su Bonafede. Letta ci ripensa e prova ad allontanarsi dai grillini, che picconano la Cartabia. La delusione della Guardasigilli di fronte al sostegno dem al sabotaggio messo in atto dal suo predecessore. Poi Via Arenula offre un estremo compromesso

Che per giungere alla mediazione non sarebbero bastate poche parole concilianti dette all’uscita da Palazzo Chigi dopo l’incontro con Mario Draghi, Giuseppe Conte deve essersene accorto subito, lunedì. Perché di lì a un paio d’ore i deputati grillini della commissione Ambiente ufficializzavano il loro sdegno in un comunicato. “Ma come? Noi qui a combattere contro Cingolani sul dl ‘Semplficazioni’, e Giuseppe che gli dà piena fiducia?”. Al che è toccato al ministro Stefano Patuanelli chiedere agli ultras ecologisti di rientrare nei ranghi: “Lo capite che così indebolite Conte, non Cingolani?”. E chissà allora cosa deve aver pensato l’ex premier quando ieri mattina, dopo le rassicurazioni della sera prima, è stato ufficializzato il numero di emendamenti al ddl giustizia: 916.