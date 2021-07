“Fiducia in Cingolani”. Conte sventa l'altro blitz rossogiallo

L'analisi del dl Semplificazioni offriva nuove sponde tra M5s e Pd per mandare "sotto" il governo. Ma Draghi chiede all'ex premier un'assunzione di responsabilità. I grillini: "Siamo perplessi. Le parole di Conte non aiutano"

Tutto lasciava presagire un altro blitz. Ché dopo aver sostenuto insieme, venerdì scorso, un emendamento al dl “Semplificazioni” che dà alle commissioni parlamentari il potere di rivedere i singoli piani del Pnrr, Pd e M5s avrebbero potuto farsi ingolosire di nuovo, cercando di mandare ancora una volta “sotto” la maggioranza e dare un’altra spallata al governo, così impegnato ad accorciare i tempi per utilizzare i fondi europei.

E invece no, tutto s’è acquietato verso l’ora di pranzo di ieri. Quando Giuseppe Conte ha varcato in uscita la soglia di Palazzo Chigi dopo quaranta minuti di colloquio con il premier Mario Draghi. E dalle dichiarazioni rilasciate alle frotte di cronisti, s’è capito subito dove andasse a parare. “Il ministro Cingolani ha la nostra piena fiducia”, ha detto. Tanto è bastato perché la temperatura del gruppo parlamentare “contiano”, fino a quel momento prossimo all’escandescenza, subisse un repentino raffreddamento. Con i deputati Giovanni Vianello e Alberto Zolezzi, pronti a tessere nuove sponde con i dem, depositari del preciso mandato di desistere dalla caccia a convergenze pericolose emendamento per emendamento. Una consegna che nei grillini ha suscitato “perplessità”, lasciano trapelare fonti interne alla commissione Ambiente: “Stiamo lavorando per dare una veste più green al dl ‘Semplificazioni’ e le parole di Conte non aiutano”.