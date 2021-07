Bonafede invoca lo strappo: "Meglio all'opposizione". E Conte lo sfrutta per trattare con la Cartabia

L'ex premier approva il Vietnam coi 900 emendamenti sulla riforma della Giustizia, poi frena. Usa il furore del suo ex allievo per minacciare Palazzo Chigi. Ma la ministra non è disposta a concedere oltre, sulla prescrizione. E alla Camera incombe la tagliola agostana

A ora di pranzo, Pierantonio Zanettin e Lucia Annibali sbadigliano su una panchina del cortile di Montecitorio. Stanno lì, il deputato forzista e la collega renziana, ad attendere Godot. “Il Pd dice che dobbiamo aspettare intanto che loro convincono i grillini”. E in effetti pochi passi più là passa svelto Walter Verini, che imbocca le scale: “Vado a parlarci. Finché c’è uno spazio di mediazione, va percorso fino in fondo”. Solo che su, al quarto piano, il M5s di mediare non ha alcuna voglia. Alfonso Bonafede è stato categorico, all’alba: “La proposta dem di un’entrata in viore differita della riforma? Non ci sta bene”.