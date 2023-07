No all'antimafia della fuffa. Parla Costantino Visconti

"Consegnare alle nuove generazioni e all’opinione pubblica l’idea della mafia come super potere imbattibile è sostanzialmente il più grande contributo che si può dare alla permanenza e alla persistenza delle mafie nel nostro paese". Lo afferma, intervistato dal Foglio, Costantino Visconti, docente di Diritto penale all’Università di Palermo. Il giorno del trentunesimo anniversario della strage di Via D’Amelio è anche l’occasione per riflettere sui danni causati dall’antimafia della fuffa.

