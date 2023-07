Antimafia della fuffa? Basta. Celebriamo i successi ottenuti

Sarebbe un sogno se la commemorazione di Paolo Borsellino diventasse un’occasione per celebrare i successi ottenuti nella lotta contro la mafia dallo stato negli ultimi trent’anni e sarebbe un sogno onorare il magistrato eroe ucciso il 19 luglio del 1992 in via D’Amelio, a Palermo, insieme con gli uomini della sua scorta, mettendo in fila i risultati consistenti ottenuti in questi anni dall’antimafia dei fatti. Sarebbe bello, per esempio, ricordare che negli anni Novanta, in Italia, morivano circa 1.900 persone all’anno a causa di omicidi, organizzati per lo più dalla criminalità organizzata (oggi gli omicidi sono 300 all’anno). Sarebbe bello ricordare, ancora, che tra il 1982 e il 2017 sono state 17.391 le persone arrestate per reati connessi alla mafia, che tra il 1992 e il 2006 sono state 450 le condanne all’ergastolo per omicidi di mafia comminate nel solo distretto di Palermo, che sono stati 200 i consigli comunali e provinciali sciolti nello stesso periodo per infiltrazioni mafiose.

