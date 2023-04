L'antimafia stracciona della preside di Palermo e quella che avvelena pozzi e processi

Quando i corleonesi di Totò Riina spargevano sangue e terrore lungo le vie di Palermo, “l’antimafia delle coscienze”, si chiamava così, appendeva sui balconi le lenzuola bianche per gridare in faccia a quegli assassini il proprio disgusto e la propria protesta. E quando il tritolo di Cosa nostra fece saltare per aria Giovanni Falcone e, a cinquanta giorni di distanza, Paolo Borsellino, un oceano di gente si riversò alla camera ardente, addobbata tra i marmi del Palazzo di giustizia, per rendere omaggio ai due magistrati massacrati a Capaci e in via D’Amelio con i loro uomini di scorta. Sono state le uniche fiammate della cosiddetta società civile. Le uniche immagini di un’antimafia apparente, riconoscibile, spontanea e popolare.

