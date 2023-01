C'è l'antimafia che arresta i boss. E poi c'è quella farlocca della Saguto

Ha incarnato per anni l'onnipotenza e l'arbitrio delle toghe alle quali non si poteva contestare nulla. Carriere inarrestabili, applaudite dai complottisti e santoni della tv. A sei mesi dalla sentenza di condanna, la pubblicazione delle motivazioni

Certo, sarà anche stato un capriccio del destino, ma nessuno avrebbe potuto immaginare che mentre i carabinieri del Ros catturavano Matteo Messina Denaro e assestavano un altro colpo mortale alla mafia, i giudici di Caltanissetta scrivevano parole di fuoco contro l’antimafia degli abusi e degli affari, delle conventicole e delle consorterie, delle finzioni e dei giochi proibiti dentro e fuori i palazzi di giustizia. Ricordate Silvana Saguto, l’ex presidente della sezione Misure di prevenzione del tribunale di Palermo? Per molti anni – da magistrato apparentemente inappuntabile e teatralmente sotto una scorta – aveva traccheggiato con i beni sequestrati ai mafiosi in base a una legge, dettata dall’emergenza, secondo la quale per arrivare alla confisca di aziende, conti correnti e patrimoni immobiliari non servono prove ma semplici indizi.