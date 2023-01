L'antimafia dei retroscena. Una processione di magistrati per interrogare Messina Denaro

Partiamo da una domanda semplice semplice: ma noi sapremo mai la verità? Riusciremo mai a scoprire che cosa ha combinato lo stragista Matteo Messina Denaro in trent’anni di latitanza? Riusciremo a scrivere la parola fine nella disputa da bar nella quale si esercita in queste ore il fior fiore dell’antimafia? Li avete già visti: da un lato ci sono quelli che credono nell’eroismo del Ros, e rendono doverosamente onore ai carabinieri che hanno buttato sangue e sudore pur di arrestare il boss che, con i sanguinari corleonesi di Totò Riina, seminò tra il ’92 e il ’93 morte a terrore a Capaci e in via d’Amelio, massacrò Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e non esitò a sciogliere un bambino nell’acido. Dall’altro lato ci sono invece quelli che non credono all’indagine da manuale – senza soffiate e senza pentiti – e vanno in televisione a sostenere che il clamoroso blitz del 16 gennaio alla clinica “Maddalena” di Palermo altro non era che la cinica sceneggiatura di una fiction, la trama insopportabile di una nuova trattativa, il capitolo finale del patto scellerato che da tempo immemorabile lega gli uomini mascherati dello stato al limaccioso mondo delle mafie. “Si è consegnato”, dicono. E così dicendo gridano allo scandalo, alla mistificazione, all’imbroglio. Fra poco – diciamolo per paradosso, ma diciamolo – chiederanno ai Ros di pentirsi, di discolparsi, di vestire il saio della gogna, di sfilare come magliari e millantatori negli studi televisivi di Giletti e di genuflettersi davanti Salvatore Baiardo, il sensale dei fratelli Graviano già pronto per altre interviste e altre profezie e già in corsa, perché no, anche per una comparsata al festival di Sanremo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE