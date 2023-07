Il metodo dell'antimafia dei veleni. Così si costruiscono teoremi capaci di scavalcare qualsiasi sentenza 

"La luce taglia le tenebre ma le tenebre non l’afferrano”, annotava l’apostolo Giovanni in apertura del suo Vangelo. Si riferiva ai misteri dell’universo, all’eterna lotta tra bene e male, al difficile cammino della ragione per afferrare la verità. Un’annotazione terribilmente attuale per chiunque voglia capire che cosa è successo, da trent’anni a questa parte, attorno al mistero delle stragi. Mysterium iniquitatis, per dirla ancora una volta con le Sacre Scritture. La luce della Cassazione, con una sentenza che non si presta né ad equivoci né a interpretazioni, ha tagliato le tenebre di un processo durato quasi dodici anni, ha smontato le elucubrazioni di una boiata pazzesca e ha detto chiaro e tondo che lo stato non è mai sceso a patti con i boss di Cosa Nostra per sovvertire l’ordine democratico. Ma la confraternita di magistrati che avevano teorizzato la famigerata trattativa, ha preferito non ascoltare le parole della Cassazione e ha ripreso a vagare tra le nebbie e le tenebre del vecchio teorema secondo il quale dietro le stragi mafiose del 1992 – quelle dove morirono i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino – ci sarebbe stata la regia occulta di alcuni settori deviati dello stato. Un teorema fosco che si compiace ancora di immaginare un tavolo ovale dove accanto ai boss di grosso calibro, come Totò Riina, sanguinario capo dei corleonesi, o come Giovanni Brusca, il killer dei cento omicidi, sedevano uomini delle istituzioni, generali dei carabinieri, investigatori venduti e felloni, riuniti insieme per spargere sangue e terrore.

