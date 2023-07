“Basta complottismi su Berlusconi e Cosa nostra”, dice lo storico Salvatore Lupo

Il professore di Storia contemporanea commenta l'indagine dei pm di Firenze: "Basterebbe guardare i risultati elettorali del 1994 per capire che non c’era bisogno di alcuna strage mafiosa per far vincere Berlusconi"

"Basterebbe guardare i risultati elettorali del 1994 per capire che non c’era bisogno di alcuna strage mafiosa per far vincere Berlusconi. Perché fu un grande successo elettorale, dietro il quale ci sono ragioni molto più valide di un piano stragista. Noi sappiamo benissimo che non c’è bisogno di alcun complotto per spiegare il successo di Berlusconi. Lo sappiamo tutti”. Così lo storico Salvatore Lupo commenta con il Foglio le ultime novità dell’indagine sulle stragi del 1993.