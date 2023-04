La Trattativa perde ancora pezzi

L'accusa chiede l'assoluzione di Dell'Utri e un nuovo appello per Mori-Subranni-De Donno. Dopo la sentenza Mannino, escono di scena i "politici". E qual è la sponda istituzionale del Ros nel patto con la Mafia? Dopo decenni di processi restano tante assoluzioni e un teorema che non regge

L’ultima tappa del cosiddetto processo sulla Trattativa stato-mafia forse non è quella conclusiva. La sentenza della Cassazione è attesa per il 27 aprile, ma la Procura generale ha chiesto, dopo le assoluzioni della Corte di assise palermitana, un nuovo processo d’appello per gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno. Mentre ha chiesto la conferma dell’assoluzione per l’ex senatore Marcello Dell’Utri, che era accusato dalla procura di Palermo di essere stato nel 1994 il vettore per conto di Cosa nostra delle minacce nei confronti del suo amico e allora premier Silvio Berlusconi.