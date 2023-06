Noi infedeli che contempliamo la punizione mitologica di Davigo

La condanna in primo grado di Piercamillo Davigo è un arazzo così magnificamente intessuto di poetic justice – contrappassi, ironie, rovesciamenti tragici, corrispondenze numerologiche in odore di cabala, enigmatiche correlazioni – che quasi si rischia, ad aggiungervi il ricamo di un’altra coincidenza, di guastarne per sovrabbondanza la perfezione allegorica. Eppure due piccole frasi vaganti, come fili di ordito e di trama, si incontrano sul telaio per rivelare una figura inattesa. Della prima – “Non esistono innocenti, esistono solo colpevoli non ancora scoperti” – Davigo è vittima due volte: perché gliela rinfacciano tutti, dopo la sentenza; e perché è in effetti, come lui stesso lamenta, una frase tratta a forza dal contesto originario e trasformata nel brocardo allucinato di un inquisitore (non che il contesto la rendesse più condivisibile, ma tant’è). La seconda frase è di nuovo una citazione fuori contesto, ma stavolta ad averla estrapolata e messa in circolo nel passaparola giornalistico è Davigo stesso: “Il vero innocente non è colui che viene assolto, bensì colui che passa nella vita senza giudizio”. E’ una frase dello scrittore e giurista Salvatore Satta, presa dal Mistero del processo. Davigo ama citarla nelle interviste, nei libri, nelle conferenze: annuncia ogni volta di attenersi al “monito” di Satta. Quale sia questo monito, non è dato capirlo; immagino che Davigo la legga come una variante forbita del suo più spicciolo “male non fare, paura non avere”: l’innocente non solo è assolto, ma se è innocente fino in fondo neppure incontra sulla propria strada la legge.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE