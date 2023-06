La magistratura terremotata da Davigo e dal flop Eni-Nigeria

Il caso Davigo-Storari e quello Eni-Nigeria hanno rappresentato un terremoto per le toghe. Da Francesco Greco a Giuseppe Cascini, sono tanti i magistrati di rilievo coinvolti in questa storia

Il caso Davigo-Storari, giunto a un primo epilogo parziale (con la condanna del primo a un anno e tre mesi per violazione del segreto d’ufficio e l’assoluzione definitiva del secondo), ha rappresentato un terremoto per la magistratura, tanto da lasciare attorno a sé un cumulo di macerie. Uno scossone strettamente legato a un altro caso che ha sconvolto il mondo togato, quello sulle irregolarità del processo Eni-Nigeria. Da Francesco Greco a Giuseppe Cascini, sono tanti i magistrati di rilievo coinvolti in questa storia.