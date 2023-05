Amara e la loggia Ungheria: un manifesto sull'Italia dei pataccari

Il successo dei pataccari in Italia è un indicatore dello stato di salute delle istituzioni. Perché l’attenzione che riescono a conquistare nella società non dipende dalle loro abilità, bensì dalla credulità dei loro interlocutori. Dove, al di fuori dell’Italia, magistrati e giornali avrebbero mai potuto dare credito a un soggetto come Massimo Ciancimino per il processo del secolo sulla Trattativa? In quale paese, per anni, si sarebbe mai potuto parlare seriamente del fumettistico “Signor Franco” che stava dietro a ogni mistero e non aveva un volto? Dove poteva mai succedere che, mentre i magistrati andavano alla caccia del fantomatico “Signor Franco” il testimone che se l’è inventato portava in giro per l’Italia candelotti di dinamite nell’auto con l’aiuto inconsapevole della scorta fornita dalla procura?

