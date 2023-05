L'assurda promozione di Fabio De Pasquale, il pm del caso Eni

Il Consiglio giudiziario di Milano ha espresso parere positivo per la conferma del pm Fabio De Pasquale come procuratore aggiunto di Milano per altri quattro anni. Il parere verrà ora trasmesso al Csm, a cui spetta l’ultima parola sulla conferma delle toghe agli incarichi direttivi e semidirettivi. Secondo quanto riportato da Ansa e Corriere della Sera, il consiglio giudiziario ha rilevato in De Pasquale una condotta “non imparziale” nel processo Eni-Nigeria, condotto insieme al collega Sergio Spadaro, in particolare sottovalutando le prove su Vincenzo Armanna e Piero Amara favorevoli alle difese di Eni (tanto che entrambi i pm sono ora sotto processo a Brescia con l’accusa di rifiuto di atti d’ufficio), e nel frattempo valorizzando le prove che potevano mettere in dubbio la terzietà del presidente del collegio giudicante, Marco Tremolada. Per il Consiglio giudiziario, tuttavia, si tratta di episodi collegati a un solo processo e che sono stati eccezionali e unici all’interno di un quadriennio, dunque si può ritenere che nel complesso non abbiano intaccato in De Pasquale i requisiti di “imparzialità” ed “equilibrio” richiesti dalla legge.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE