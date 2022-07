Matteo Renzi al Foglio: “Contro Eni persecuzione giudiziaria”

“Da Cagliari a Descalzi, il Cane a sei zampe assediato da certi magistrati, ma ancora in vita. Questo dimostra la resilienza straordinaria delle grandi aziende italiane", dice il leader di Italia viva, dopo la conclusione del processo Eni-Nigeria

"Quella contro Eni è stata un’aggressione giudiziaria e mediatica. Claudio Descalzi fu massacrato e molti fecero pressioni affinché io chiedessi le sue dimissioni. Io invece fui fermo nella mia scelta e sono contento che a distanza di otto anni tutto si sia chiarito, anche perché ho visto quanto Descalzi abbia personalmente sofferto per questa vicenda”. Intervistato dal Foglio, il leader di Italia viva, Matteo Renzi, commenta con queste parole la conclusione del processo Eni-Nigeria, giunta pochi giorni fa in seguito alla decisione della procura generale di Milano di non impugnare la sentenza di assoluzione nei confronti di tutti e 15 gli imputati, inclusi l’ad di Eni Claudio Descalzi e il suo predecessore Paolo Scaroni.