L'Eni e il circo mediatico-giudiziario: l'assoluzione definitiva passa quasi inosservata

E’ vero che è in corso una crisi di governo, in un contesto di guerra in Europa e di rialzo dei costi dell’energia con conseguenti ricadute economiche e rischio che l’instabilità politica si trasformi in finanziaria. Pertanto era naturale che mercoledì le sorti del governo Draghi abbiano occupato tutte le prime pagine, e anche le seconde e le terze, dei giornali italiani. Ma di certo maggiore attenzione poteva essere prestata all’assoluzione definitiva di tutti gli imputati del processo Eni-Nigeria, dopo che la procura generale di Milano, con una scelta probabilmente senza precedenti, ha deciso di non presentare appello contro la sentenza di assoluzione di primo grado, criticando inoltre in termini pesantissimi la procura di Milano per un processo che non sarebbe dovuto nemmeno iniziare.

