Crisi di governo, Draghi al Senato: "Unico modo per stare insieme è ricostruire patto di fiducia"

Applausi per Draghi (non dal M5s)

Al termine dell'intervento di Draghi nell'Aula del Senato, si sono levati applausi dai banchi dei senatori. Ma non da parte del M5s, i cui esponenti sono rimasti seduti. Anche Fratelli d'Italia (che però è all'opposizione) non ha applaudito.

Draghi: "Su Piombino e Ravenna questione di sicurezza nazionale"

"Bisogna accelerare sui rigassificatori. No alle proteste su queste infrastrutture, come a Piombino e Ravenna. E' una questione di sicurezza nazionale". Sempre Draghi in Senato.

Draghi: "L'unica strada per continuare a stare insieme è ricostruire il patto di fiducia"

"Se vogliamo continuare a stare insieme, l'unica strada è ricostruire il patto di fiducia". Così Draghi si è rivolto ai parlamentari, a cui aveva appena spiegato che "non votare la fiducia ha un significato chiaro, che non si può ignorare. Purtroppo, con il passare dei mesi, a questa domanda di coesione che arrivava dai cittadini le forze politiche hanno opposto un crescente desiderio di distinguo e divisione". Così il premier Mario Draghi in Senato. Il premier ha anche detto che gli appelli provenienti dal paese, la mobilitazione che gli ha chiesto di rimanere al governo "sono impossibili da ignorare. Sono rimasto particolarmente colpito da quello di oltre 2mila sindaci e dal personale sanitario".

Draghi: "Tutti gli obiettivi primi due semestri Pnrr raggiunti"

"A oggi, tutti gli obbiettivi dei primi due semestri del PNRR sono stati raggiunti. Le riforme della giustizia, della concorrenza, del fisco, degli appalti – oltre alla corposa agenda di semplificazioni – sono un passo in avanti essenziale per modernizzare l’Italia". Parlando al Senato, il premier Draghi ha ricordato i principali risultati raggiunti dal suo governo.

Draghi: "Dimissioni decisione sofferta ma dovuta"

"Le comunicazioni di oggi mi permettono di spiegare a voi e agli italiani una decisione tanto sofferta quanto dovuta". Così Mario Draghi all'inizio delle sue comunicazioni in Senato.

Salvini: "Decideremo per il bene dell'Italia"

"Dopo la crisi di governo causata dai 5Stelle, dopo giorni di minacce e provocazioni, con decine di parlamentari che cambiano partito per salvare la poltrona e con un PD che insiste a parlare di Ius Soli, Ddl Zan e legge elettorale, invece di mettere al centro stipendi, bollette e lavoro, oggi si decide. E la Lega, unita e compatta, deciderà solo e soltanto per il bene e il futuro dell’Italia". Lo ha detto in mattinata Matteo Salvini con un video postato sui suoi social.

Giuseppe Conte è arrivato al Senato per seguire l'intervento di Draghi

Giuseppe Conte è arrivato al Senato. Il leader 5 Stelle segue dagli uffici del M5S al Senato l'intervento del premier Mario Draghi in Aula. Non c'è stato nessun contatto in mattinata tra il presidente M5s e il capo del governo.

Forza Italia convoca riunione dei gruppi alle 12

Il gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera è stato convocato a mezzogiorno a Montecitorio. Il presidente dei deputati Paolo Barelli farà il punto della situazione alla luce delle comunicazioni fiduciarie di Mario Draghi al Senato.

Il premier Draghi al Senato

Il presidente del Consiglio Mario Draghi oggi è in Senato per tenere le sue comunicazioni, come richiesto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella giovedì scorso, e soprattutto per capire se ci sono le basi per continuare a governare.

La giornata di ieri è stata interlocutoria, Salvini ha provato ad alzare la posta, a far diventare la Lega il motore della maggioranza. Il centrodestra ha parlato in serata con il presidente del Consiglio e ha chiesto garanzie affinché sette delle nove proposte avanzate nei giorni scorsi dal M5s al premier, siano respinte come irricevibili.

Ed è proprio il M5s il problema, sospeso ancora tra l'uscita dal governo, l'appoggio esterno e il restare nella maggioranza. Conte è tormentato, tutto il Movimento è tormentato e non sa come muoversi, spaccato tra chi vuole dire basta e chi vorrebbe continuare, con il rischio, per niente remoto, di una nuova scissione.