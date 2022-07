Berlusconi sente Draghi. Le condizioni (in extremis) di Lega e FI per restare al governo

Dopo più di sei ore di vertice a villa Grande con Matteo Salvini e i leader dei partiti centristi del centrodestra, arriva la chiamata che sblocca l’impasse. Silvio Berlusconi parla con Mario Draghi rompendo lo “sconcerto” che si era generato in mattinata in Lega e Fi per l’incontro tra il presidente del Consiglio e il segretario del Pd Enrico Letta. Poco dopo la delegazione che aveva banchettato nella villa sull’Appia antica, residenza romana del Cav., si è spostata a palazzo Chigi per dettare le condizioni di Lega e FI per rimanere al governo. Una sopra tutte le altre: i Cinque stelle, colpevoli della crisi nella comunicazione dei due partiti, devono rimanere fuori dall’esecutivo. Poi le altre, fatte filtrare senza avarizia ad agenzie e giornali già dai giorni scorsi: revisione del Reddito di cittadinanza per destinare risorse al taglio del cuneo fiscale, pace fiscale, con la rottamazione delle cartelle esattoriali pendenti, investimento sul nucleare di ultima generazione e un fermo contrasto all’immigrazione clandestina. A cui si aggiunge la richiesta leghista di un cambio al Viminale (via Luciana Lamorgese) e al ministero della Salute (adieu Roberto Speranza). Insomma, si alza la posta. L’incubo del centrodestra era quello di rimanere con il cerino in mano: trovarsi di fronte alle comunicazione del presidente (e al successivo voto di fiducia) senza aver ricevuto alcuna garanzia, e trovarsi costretti a votare la fiducia o a passare per coloro che hanno fatto saltare il banco. “E se anche i Cinque stelle votano la fiducia noi cosa facciamo?”, si chiedevano ieri i deputati leghisti consapevoli di uno stallo pericoloso.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE