La Lega traballa ma non molla: tra Draghi e il voto, meglio Draghi. Asse con il Cav. e muro anti Meloni

Salvini apre la riunione con i suoi parlamentari: "Ho stima per Draghi". Nel partito si agitano forse contrapposte, ma il segretario sa che servirà arrivare a mercoledì con una linea unica. Intanto Berlusconi riunisce nella sua residenza romana lo stato maggiore di Fi. FdI osserva da lontano: con Draghi in pista lo strappo è più difficile

Da un lato il volto biondo ma vorace di Giorgia Meloni, pronta a far vincere il centrodestra, ma senza regali agli alleati su premiership e collegi. Dall’altro la Lega dei territori e i governatori che spingono in maniera sempre più palese perché Mario Draghi rimanga – se vorrà – a Palazzo Chigi. Due indizi non faranno una prova, ma la sensazione, a pochi passi dal giorno in cui Mario Draghi si recherà alle Camere per le sue comunicazioni, è che la Lega sarà tra coloro che cercheranno comunque di tenere l’ex presidente della Bce sulla tolda di comando del governo italiano. Di certo, al momento, non sarà il Carroccio a impedirlo.