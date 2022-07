Perché il bis di Draghi è un'ipotesi meno remota

Il centrodestra non forza la mano sul voto anticipato, il M5s pronto a dividersi, la moral suasion sul presidente del Consiglio inizia a fare effetto. Indizi per orientarsi

Non fatevi ingannare dai titoli di alcuni giornali di oggi, titoli che indicano una presunta volontà assoluta da parte del centrodestra di rompere gli indugi, di mandare tutti a quel paese e di sfruttare la crisi di governo innescata dal Movimento 5 stelle per andare a votare. La chiave di questi giorni è tutta lì, è tutta nella Lega, è tutta nel centrodestra di governo che, in modo sorprendente e per qualcuno anche scandaloso data la nutrita coalizione del centrodestra, in modo scandaloso dicevamo, il centrodestra di governo ha scelto di non sfruttare l'occasione per correre rapidamente alle elezioni. E piccoli dettagli utili da osservare in queste ore sono due: sono la assenza assoluta di dichiarazioni, interviste e uscite di Matteo Salvini, lui in persona, e quando questo succede significa che la Lega cerca in qualche modo di governare il suo segretario e conseguentemente l'uscita che la Lega cerca in qualche modo di governare il suo segretario e conseguentemente l'uscita invece, sui giornali per esempio, di alcuni esponenti della Lega, come Massimiliano Federiga, governista per eccellenza, che invece suggeriscono prudenza e suggeriscono calma e suggeriscono sì di essere molto stizziti nei confronti dei 5 stelle, ma di non essere eccessivamente adirati nei confronti del governo, di Draghi e di non sfruttare questa occasione per rompere tutto quanto. Dunque si va lentamente verso una possibile ricomposizione che passa dalla tenuta del centrodestra, passa dallo scouting fatto dal Partito Democratico all'interno del MoVimento 5 stelle, passa da possibile ulteriore e imminente scissione del MoVimento 5 stelle, che con una piccola truppa potrebbe offrire un segnale politico al presidente del Consiglio Mario Draghi, che in queste ore truppa potrebbe offrire un segnale politico al presidente del Consiglio Mario Draghi, che in queste ore si trova in Algeria insieme con sei ministri per portare avanti un accordo intergovernativo con la stessa Algeria. E dunque dove si va? cosa bisogna attendere? cosa bisogna aspettare? Bisogna capire se è tutta la gestione della partita che viene portata avanti da un'asse che parte dal Quirinale e arriva fino al Pd, passa per il centro direzionale del centrodestra, riuscirà a trasformarsi nella tunnara della della stabilità e riuscirà ad un po' a convincere Draghi a fare quello che fino a qualche giorno fa sembrava difficile e che oggi sembra invece sempre meno difficile, cioè di non confermare le sue dimissioni e trasformare il discorso di mercoledì in un rilancio della sua azione di governo. Tra oggi e domani, quando si riuniranno i capigruppo della Camera del Senato, si capirà con più certezza oggi e domani, quando si riuniranno i capigruppo della Camera del Senato, si capirà con più certezza rispetto a oggi se le possibilità di andare avanti ci saranno oppure no. Ieri le possibilità di andare avanti erano più del 50 per cento, oggi salgono le quotazioni e le possibilità di continuare l'azione di governo sono molto più alte, anche perché gli appelli alla responsabilità di queste ore sono rivolti non soltanto alle forze politiche, ma anche al presidente del Consiglio.