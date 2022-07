Facce da crisi di governo. Il vertice di Lega e Forza Italia diventa una clip con sottofondo thriller

Un vertice fiume di oltre cinque ore per definire la linea da tenere domani, quando in Senato il premier Mario Draghi terrà le sue comunicazioni come richiesto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella giovedì scorso. Lega e Forza Italia sono riuniti a Villa Grande, la residenza romana di Silvio Berlusconi, arrivato in città ieri. Nel video pubblicato dai due partiti si vedono il Cav. con la fidanzata Marta Fascina e i volti più importanti di Forza Italia, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa, Licia Ronzulli, Maurizio Lupi, Anna Maria Bernini discutere con Matteo Salvini e i capigruppo leghisti Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

Secondo le prime indiscrezioni, i due partiti di governo si sono confrontati sui temi da porre all'attenzione del premier. Non è emersa ancora una linea chiara di sintesi sul voto di domani.