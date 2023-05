Davigo ancora di più nei guai nel processo a Brescia

Si complica la posizione dell'ex pm di Mani pulite, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio, dopo le testimonianze rese in aula dall'ex consigliere del Csm Alessandro Pepe e dall'aggiunto milanese Laura Pedio

Si è ulteriormente complicata la posizione di Piercamillo Davigo nel processo che lo vede imputato a Brescia con l’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio. Nell’udienza di ieri è stato ascoltato come testimone, tra gli altri, Alessandro Pepe, ex consigliere del Csm ed ex coordinatore della corrente Autonomia e Indipendenza, fondata dall’ex pm di Mani pulite. Anche lui, come altri componenti del Csm, ha riferito di aver saputo da Davigo dell’esistenza dell’indagine sulla presunta loggia Ungheria e del presunto coinvolgimento di Sebastiano Ardita (oggi parte civile nel processo). “Nell’estate 2020 incontrai Davigo – ha affermato Pepe – e mi disse, nel cortile del Consiglio: ‘Stai lontano da Sebastiano Ardita, c'è una brutta indagine su di lui, non ti fidare’”. Ma non è tutto.