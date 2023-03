Davigo conta più della legge: Storari assolto per i verbali segreti di Amara

Assoluzione definitiva per il pm milanese Storari, che consegnò a Davigo i verbali di Amara coperti da segreto: per i giudici fu indotto a farlo proprio dall'allora membro del Csm, quindi è scusabile. La dottrina Davigo si è sostituita alla legge

E' diventata definitiva l'assoluzione del pm di Milano Paolo Storari dall’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio, per aver consegnato nell’aprile 2020 all’allora consigliere del Csm Piercamillo Davigo (imputato in un altro processo per la medesima vicenda) i verbali secretati degli interrogatori resi dall’avvocato Piero Amara sulla fantomatica “loggia Ungheria”. Storari, che ha scelto il rito abbreviato, era stato assolto in primo grado e in appello. Essendo scaduti i termini di impugnazione, la sentenza dello scorso 3 novembre della corte d’appello bresciana è passata in giudicato.