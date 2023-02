Ardita contro Davigo: “Fece circolare pattumiera contro di me”

"Davigo fece circolare pattumiera senza fondamento contro di me al Csm". Dopo mesi di attesa, ieri Sebastiano Ardita ha avuto finalmente la possibilità di deporre al processo in corso a Brescia a carico dell’ex consigliere del Csm, Piercamillo Davigo, accusato di rivelazione di segreto d’ufficio per la vicenda dei verbali di Amara. Nella primavera del 2020, Davigo si fece consegnare dal pm milanese Paolo Storari, che lamentava l’inerzia dei suoi dirigenti, i verbali secretati degli interrogatori resi dall’avvocato Piero Amara relativi alla fantomatica “loggia Ungheria”, ritenuta capace di condizionare le istituzioni. Anziché adottare le dovute cautele nei confronti di dichiarazioni rese da un noto mistificatore (poi rivelatesi puntualmente infondate), Davigo decise di farsi consegnare i verbali secretati e di rivelarne il contenuto a vari membri del Csm e anche a un politico come il presidente della Commissione antimafia, Nicola Morra. Tutto ciò per isolare il suo ex amico e compagno di corrente Sebastiano Ardita, che da Amara veniva indicato come appartenente alla presunta loggia.

