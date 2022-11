Le tante contraddizioni di Davigo sui verbali di Amara

L’udienza di martedì del processo in corso a Brescia a carico di Piercamillo Davigo, imputato per rivelazione di segreto d’ufficio in relazione ai verbali di Amara, ha lasciato a terra una scia di incongruenze e contraddizioni sulla versione fornita dall’ex consigliere del Csm sull’intera vicenda. L’interrogativo più grande aleggia attorno alla data in cui sarebbe avvenuta la consegna dei verbali resi da Piero Amara (sulla fantomatica “loggia Ungheria”) da parte del pm milanese, Paolo Storari, allo stesso Davigo. Entrambi hanno affermato che la consegna dei verbali (secretati) avvenne a Milano nei primi giorni del mese di aprile 2020. Diversi elementi, tuttavia, gettano dubbi su questa circostanza. Un dettaglio non da poco per un magistrato come Davigo, che ha fatto della moralizzazione e della trasparenza i princìpi guida del suo continuo attivismo sul piano pubblico e politico.

