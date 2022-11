Di Matteo disse a Davigo: “Le tue minacce non mi condizionano”

"Non mi sono fatto condizionare dalle minacce di morte di Totò Riina, figuriamoci dalle tue". Le incredibili parole rivolte dal consigliere del Csm all'ex pm di Mani pulite, emerse nel corso del processo in corso a Brescia

"Non mi sono fatto condizionare dalle minacce di morte di Totò Riina, figuriamoci se mi faccio condizionare dalle tue minacce”. Sono queste le parole incredibili che il consigliere del Csm Nino Di Matteo rivolse nel marzo 2020 all’allora collega Piercamillo Davigo, durante riunione in vista della nomina del nuovo procuratore di Roma. A raccontarlo è stato lo stesso Di Matteo, testimoniando ieri al processo in corso a Brescia che vede l’ex pm di Mani pulite imputato per rivelazione di segreto d’ufficio per i verbali di Amara sulla fantomatica loggia Ungheria.