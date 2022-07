Caso Amara, Davigo nei guai. Ermini: “Da lui velina irricevibile e piena di calunnie”

Il vicepresidente del Csm ascoltato nel procedimento che vede Davigo imputato per rivelazione di segreto d’ufficio per i verbali di Amara: “Accusò il consigliere Sebastiano Ardita di essere un massone”

"I massoni vanno in sonno ma rimangono sempre massoni”. E’ con queste parole, rivelatrici dello spirito forcaiolo che lo ha sempre contraddistinto, che nel maggio 2020 Piercamillo Davigo accusò il consigliere del Csm, Sebastiano Ardita, di far parte della fantomatica “loggia Ungheria”, parlando con il vicepresidente David Ermini sulla base dei verbali segreti di Piero Amara. A rivelarlo è stato giovedì lo stesso Ermini, nel corso della sua testimonianza a Brescia nel processo che vede Davigo imputato per rivelazione di segreto d’ufficio proprio in relazione ai verbali di Amara.