Il giudice bacchetta Davigo: “Svesta la toga e si cali nella parte dell'imputato”

Si è aperto a Brescia il processo nei confronti dell’ex magistrato simbolo di Mani pulite, accusato di rivelazione di segreto di ufficio per i verbali di Amara sulla fantomatica loggia Ungheria. Ammessi tutti i testimoni richiesti dalle parti, tra cui i vertici della magistratura italiana

Rischia di assumere le forme del processo del decennio alla magistratura italiana quello apertosi ieri a Brescia nei confronti di Piercamillo Davigo, ex magistrato simbolo di Mani pulite ed ex membro del Csm, accusato di rivelazione di segreto di ufficio nella vicenda che vede al centro i verbali di Piero Amara sulla presunta loggia Ungheria. In apertura del processo, infatti, il presidente del collegio giudicante, Roberto Spanò, ha ammesso tutti i testimoni richiesti dalle parti. Una lista di quasi trenta nomi, che include alcuni “pezzi grossi” della magistratura italiana: il procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi, il primo presidente della Cassazione Pietro Curzio, il vicepresidente del Csm David Ermini, i consiglieri Giuseppe Marra, Ilaria Pepe, Giuseppe Cascini, Nino Di Matteo, Fulvio Gigliotti e Stefano Cavanna, e persino i vertici della procura milanese all’epoca dei fatti.