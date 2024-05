Nordio sogna la riforma epocale ma da due anni non attua la legge Cartabia

Mentre si parla dei massimi sistemi, come la separazione delle carriere e la riforma del Csm, si scopre che il ministro della Giustizia non è stato in grado in due anni di attuare la norma sui criteri generali per la trattazione delle notizie di reato

E’ tutta una grande attesa per la riforma epocale del ministro Nordio, che dovrebbe separare le carriere dei magistrati, ridefinire il ruolo del Csm e persino – si sussurra – toccare il principio di obbligatorietà dell’azione penale. Eppure, è dal giugno 2022 che il ministero della Giustizia è inadempiente rispetto all’attuazione di una delle norme più importanti introdotte dalla riforma Cartabia: quella secondo cui gli uffici di procura stabiliscono i criteri di priorità nella trattazione delle notizie di reato tenendo conto dei “criteri generali indicati dal Parlamento con legge”. A presentare il provvedimento al Parlamento per la sua approvazione dovrebbe essere proprio il ministro della Giustizia, anche in virtù del patrimonio conoscitivo di cui dispone grazie alle sue strutture rispetto al funzionamento dell’organizzazione giudiziaria. Eppure, come detto, è dal giugno 2022 che ciò non avviene. Un ritardo che chiama in causa soprattutto la figura di Carlo Nordio, diventato Guardasigilli nell’ottobre 2022 dopo le dimissioni del governo Draghi, avvenute a luglio. Chiariamo: non si tratta di una materia di interesse tecnico, tutt’altro.