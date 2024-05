La protesta ideologica delle toghe contro la riforma Nordio

Sollevazione delle toghe contro l’annunciata riforma del ministro Nordio su separazione delle carriere e Csm. In un’intervista a “Repubblica”, il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, ha affermato che con le carriere separate il cittadino italiano non ci guadagnerà “nulla”, anzi, “perderà la garanzia di effettiva indipendenza della magistratura nel suo complesso”. Ieri mattina sono invece arrivate le dure prese di posizione delle correnti Unicost (“Ci auguriamo una mobilitazione di tutta la base della magistratura per scongiurare riforme che potrebbero farci scivolare verso regimi non democratici”) e Magistratura indipendente, che ha espresso “forte preoccupazione e radicale contrarietà” alle linee della riforma Nordio emerse da notizie di stampa.

