La loggia Ungheria era una bufala: la procura di Perugia chiede l'archiviazione

La “loggia Ungheria”, la fantomatica associazione segreta composta da esponenti delle forze armate, importanti magistrati, politici e imprenditori, finalizzata a condizionare istituzioni e organi costituzionali, non è mai esistita. E’ la conclusione – ampiamente prevedibile – raggiunta dalla procura di Perugia, che ha chiesto l’archiviazione del procedimento nato in seguito alle rivelazioni dell’avvocato Piero Amara. Per la procura guidata da Raffaele Cantone, alla quale erano stati trasmessi gli atti da Milano (in particolare quelli raccolti dal pm Paolo Storari), non è risultata “adeguatamente riscontrata” l’esistenza di un’associazione segreta denominata Ungheria: “Sull'esistenza dell’associazione non sono, infatti, emersi elementi neanche indiretti che potessero attestarne l'esistenza al di fuori delle dichiarazioni di Amara e delle dichiarazioni di un altro indagato, socio di Amara, che però si è limitato a dichiarare il dato dell’esistenza dell'associazione senza fornire alcun elemento concreto di cui sua conoscenza diretta”. Insomma, per Cantone e i suoi, la storia della loggia Ungheria è una bufala.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE