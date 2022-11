Il futuro di Davigo e quello delle istituzioni

Piercamillo Davigo ci ha querelati per il tema di cui tratteremo. Chissà se lo farà di nuovo. Anche se ciò da cui si ritiene diffamato, e che abbiamo riportato, sono i fatti per cui è imputato a Brescia: la rivelazione, in violazione delle proprie funzioni di componente del Csm, dei verbali di Amara sulla fantomatica “loggia Ungheria”, consegnatigli dal pm di Milano Paolo Storari (già assolto in appello), al solo scopo di motivare, a un numero consistente di membri del Csm e a un parlamentare del M5s, le ragioni della rottura dei suoi rapporti personali con il consigliere del Csm Sebastiano Ardita. Se nel riportare questi fatti di cronaca c’è diffamazione, Davigo dovrebbe prendersela con i suoi ex colleghi – pm e giudici – che lo hanno mandato a processo.

