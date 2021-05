Nella testa di Sebastiano Ardita, il pm che si sente tradito da Davigo

Quello che si può raccontare vale più di quello che non si può dire. Non si può dire che nel 2015 quattro giovani magistrati commettono quello che, alcuni di loro, ritengono essere l’errore più grande di tutta la loro carriera. Non si può dire che quattro magistrati cercano una figura carismatica che possa rappresentarli. La trovano in Piercamillo Davigo. Se ne pentiranno. Quei quattro si chiamano Sebastiano Ardita, Alessandro Pepe, Aldo Morgigni, Stefano Schirò. Prima del 2015 sono iscritti a Magistratura Indipendente, una corrente che ha annoverato uomini dal valore indiscutibile. Paolo Borsellino è il primo. Un altro è stato Pier Luigi Vigna.

