L'assoluzione di Contrafatto sembra la condanna di Davigo

La sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Marcella Contrafatto è una tegola per Piercamillo Davigo. Perché le motivazioni del gup di Roma Nicolò Marino sembrano più quelle di una condanna dell’ex consigliere del Csm, imputato in un altro processo a Brescia, che del proscioglimento della sua ex segretaria.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE