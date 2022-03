La surreale assoluzione di Storari che potrebbe salvare Davigo

Nelle motivazioni della sentenza che ha assolto il pm della procura di Milano sembra passare il principio per cui i magistrati non sbagliano mai. Ecco perché potrebbe beneficiarne anche il membro del Csm

I magistrati non sbagliano mai, e quando commettono errori questi sono “scusabili”. Sembra essere questo il principio stabilito dal gup di Brescia, Federica Brugnara, nelle motivazioni della sentenza con cui due settimane fa, al termine del processo con rito abbreviato, ha assolto il pm della procura di Milano, Paolo Storari, dall’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio, per aver consegnato nell’aprile 2020 all’allora consigliere del Csm Piercamillo Davigo (rinviato a giudizio per la medesima vicenda) i verbali secretati degli interrogatori resi dall’avvocato Piero Amara sulla fantomatica “loggia Ungheria”. La consegna dei verbali secretati venne motivata da Storari con l’esigenza di autotutelarsi dall’inerzia, a suo dire, praticata dai vertici della procura (l’allora capo Francesco Greco e l’aggiunto Laura Pedio) attorno all’inchiesta.