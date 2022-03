Storari e Davigo, gemelli diversi

Il gup di Brescia ha assolto il pm della procura di Milano, Paolo Storari, dall’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio, per aver consegnato nell’aprile 2020 all’allora consigliere del Csm Piercamillo Davigo i verbali secretati degli interrogatori resi dall’avvocato Piero Amara sulla fantomatica “loggia Ungheria”. I pm bresciani avevano chiesto per Storari (che aveva scelto il rito abbreviato) una condanna a sei mesi, il minimo della pena, ma il giudice ha deciso per l’assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”.

