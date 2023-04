Al processo contro Davigo sembra di stare su Marte

A Brescia sentiti come testimoni l'ex procuratore di Milano, Francesco Greco, e l'ex pg della Cassazione, Giovanni Salvi. E' emerso ancora una volta lo spaccato di una magistratura che si muove in completa anarchia

Si è avuta di nuovo la sensazione di stare su Marte ieri al tribunale di Brescia, ascoltando gli interventi dell’ex procuratore di Milano, Francesco Greco, e dell’ex procuratore generale della Cassazione, Giovanni Salvi, sentiti come testimoni nel processo che vede Piercamillo Davigo accusato di rivelazione di segreto d’ufficio per il caso dei verbali segreti di Piero Amara, ricevuti dal pm milanese Paolo Storari, sulla fantomatica “loggia Ungheria”.