La caduta del fustigatore Davigo, condannato per rivelazione di segreto d'ufficio

La condanna nei confronti dell'ex pm di Mani pulite chiarisce come (non) dovrebbe funzionare il rapporto tra segreto istruttorio e Csm

Dovessimo usare il suo lessico manettaro, dovremmo parlare di un colpevole che non l’ha fatta franca: il tribunale di Brescia ha infatti condannato l’ex magistrato Piercamillo Davigo a un anno e tre mesi di reclusione (con pena sospesa), con l’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio. La sentenza ha accolto la richiesta della pubblica accusa, che aveva chiesto la condanna dell’ex pm simbolo di Mani pulite per essersi fatto consegnare dal pm milanese Paolo Storari i verbali segreti dell’avvocato Piero Amara sulla presunta loggia Ungheria, e per poi averne rivelato il contenuto in maniera informale a una decina di soggetti, tra cui il pg della Cassazione Giovanni Salvi, il vicepresidente del Csm David Ermini, svariati componenti del Csm, il politico Nicola Morra e le sue segretarie.