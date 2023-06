“Ha violato la legge nel suo salotto”. Per Davigo chiesta la condanna

Nei confronti dell’ex pm di Mani pulite l’accusa ha chiesto una condanna a un anno e quattro mesi per rivelazione di segreto d'ufficio sui verbali di Amara: "Ha scelto una via privata per un problema pubblico”

"Piercamillo Davigo si erge a paladino della giustizia per tutelare la legalità, ma l’unica legalità violata è stata commessa nel salotto di casa sua”, quando l’ex consigliere del Csm convinse il pm di Milano Paolo Storari a consegnargli i verbali secretati resi dall’avvocato Piero Amara sulla presunta loggia Ungheria, “atti che poi, dopo un po’ di tempo finirono sui giornali pregiudicando una delicatissima indagine”. Non ci è andato giù per il sottile il pm di Brescia Donato Greco nella requisitoria finale del processo a carico di Davigo, imputato per rivelazione di segreto d’ufficio. Nei confronti dell’ex pm di Mani pulite l’accusa ha chiesto una condanna a un anno e quattro mesi, con pena sospesa (la sentenza è stata rinviata all’udienza del prossimo 20 giugno).