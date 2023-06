La rilevanza pubblica più che individuale del processo Davigo

La condanna dell'ex pm di Mani pulite ha attirato l'attenzione per la nemesi del giustizialista. Ma ciò che è in gioco non è la sorte personale di Davigo, che ormai è un pensionato semplice, bensì la ricaduta sul funzionamento del Csm

La condanna a un anno e tre mesi inflitta a Piercamillo Davigo per rivelazione del segreto d’ufficio ha, comprensibilmente, riempito le cronache dei giornali e dato spazio ai giudizi anche sarcastici dei commentatori per le caratteristiche del personaggio. La sorte ci ha messo la sua ironia. Davigo era stato rinviato a giudizio, lo scorso anno, nel giorno del trentesimo anniversario dell’arresto di Mario Chiesa e quindi dell’inizio dell’epopea di Mani pulite. E per giunta è stato condannato l’altro ieri, mentre il Senato commemorava la scomparsa e celebrava la figura di Silvio Berlusconi, la sua antitesi giudiziaria per tre decenni.