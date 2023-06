L'accanimento giudiziario sul Cav. ci fu. E anche dell'unica condanna si può dubitare

Mi pare utile che anch’io possa dire la mia, limitandomi per quanto possibile alle esperienze personali visto che, come è abbastanza noto a chi si interessa di giustizia e garantismo, ho fatto il magistrato per circa 45 anni, sempre auspicando la separazione delle carriere e tutto ciò che oggi bolle provvidenzialmente nella pentola del ministro Nordio. E sulla materia ho già scritto su queste pagine cose forse interessanti, a mio parere. Mercoledì ho seguito in televisione i funerali di Silvio Berlusconi: pur non conoscendolo personalmente mi sono commosso per lo straziante dolore dei famigliari e la partecipazione e le parole di tante persone. E sono saltato dalla poltrona, letteralmente, quando ho sentito che nell’omelia l’arcivescovo Mario Delpini diceva proprio tutto quello che ho sempre pensato. Triste destino per un laico e miscredente quale mi pare di essere, anche perché… lo confesso… su tante cose da qualche tempo spesso mi trovo d’accordo solo e addirittura con il Papa. Credo che ormai proprio nessuno dubiti del fatto che Berlusconi – anzi Silvio, per fare innervosire sconfessati e sconfessandi – da quando entrò in politica sia stato perseguitato senza sosta alcuna, mai un giorno senza essere indagato, ha calcolato non so chi. Quanti processi ha avuto? Innumerevoli, tanto che i numeri ballano, 35 o 45 o 55 o 90, sicuramente più di 30.

