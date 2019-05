Il tribunale di Bologna ha accolto il ricorso di due richiedenti asilo a cui il Comune aveva negato l’iscrizione anagrafica in base al decreto sicurezza fortemente voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini (n. 113/2018). Poiché, contrariamente a quanto sostenuto da Salvini e dalla Lega, il decreto entrato in vigore lo scorso ottobre non impedisce ai richiedenti asilo di chiedere l’iscrizione all’anagrafe del Comune: questa è la conclusione a cui era giunto alcuni giorni fa il tribunale di Firenze e ora...

