Ritorna l'Euskaltel-Euskadi, un sogno autarchico che scavalla le montagne

Erano anime inquiete, da transumanza e fughe. Erano anime ascensionali, da alta quota e solitudine. Erano anime coraggiose, da foga e da arrembaggio. Erano un colore e una bandiera. Erano una croce bianca e una ics verde su sfondo rosso, eppure un colore soltanto, almeno sui pedali: arancio, sintesi additiva degli ultimi due. Erano un nome: Euskaltel. Tutto sembrava un passato remoto. Tornerà a essere presente. Ancora.

Perché c'era, c'è e continuerà a esserci il ProTeam Fundación-Orbea, ma tutto questo con una data di scadenza: il 5 aprile 2020. Poi si tornerà all'antico, a ciò che c'era un tempo, a ciò che, in fondo, non ci siamo mai davvero abituati ad aver perso: Euskaltel-Euskadi.

Hoy nace una alianza histórica que aspira a revivir los éxitos de la Marea Naranja. Euskaltel, patrocinador principal de la Fundación Euskadi. @FundaCiclisEusk @MikelLandaMeana #MareaNaranja #EuskaltelEuskadi



https://t.co/y5Bjx1EhSJ pic.twitter.com/nbWxheYQkY — Euskaltel (@euskaltel) February 27, 2020

Perché all'Itzulia Basque Country, per semplicità Giro dei Paesi Baschi, il nome che fu riapparirà in gruppo, impresso su quelle maglie arancio che coprono corpi per nascita o quanto meno per discendenza baschi. E poco importa se Dzmitry Zhyhunou di basco ha poco se non un passato a pedali tra la Navarra e Donostia. “Ma è basco dentro“, ha sottolineato Jorge Azanza, ds della squadra.

Foto LaPresse

“L'obbiettivo è riportare la squadra dove deve essere. Nel grande ciclismo”, ha detto Mikel Landa, capitano della Bahrain-McLaren e presidente della Fundación Euskadi. In quel grande ciclismo che ha visto i baschi dal 1994 al 2013 (dal 1998 griffati Euskaltel), animare grandi giri e grandi corse, domare salite, scavallare montagne, occupare le fughe, provare a far saltare banchi ben imbanditi per altrui banchetti. E trovare il tempo di conquistare pure un'Olimpiade con Samuel Sánchez.

Con l'addio dell'Euskaltel nel 2014 i baschi dovettero dire addio a quella resistenza che sapeva d'antico. Si erano ricolorati e rinominati, erano ripartiti da zero. Avevano illuso il mondo ciclistico e forse si erano illusi con la Murias. Intanto Landa lavorava, chiacchierava, discuteva, allacciava rapporti per ridare vita a quell'autarchismo che era una fuga da un mondo, quello ciclistico, che si stava allargando sempre più.

Quello che sembrava un addio, fortunatamente era solo un arrivederci.