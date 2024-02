Perché la battaglia di Avdiivka appare così lontana. Anche da Kyiv

Kyiv, dalla nostra inviata. Avdiivka si è trovata a metà tra la guerra di ieri e quella di oggi, fino al 2022 era sporta su un conflitto troppo vicino per essere ignorato, troppo pressante per lasciare vivere la città di oltre trentamila abitanti, annerita dalle sue miniere di carbone. Dal 2014 il conflitto è sempre stato vicino, adesso è dentro, e stritola Avdiivka, la nuova Bakhmut che però sembra invisibile: nessuno segue con il fiato sospeso l’avanzata delle truppe russe, la resistenza ucraina. Non ci sono Evgeni Prigozhin pronti a registrare video tra i corpi dei suoi mercenari. Avdiivka sembra lontanissima, da Kyiv dista settecentotrentotto chilometri, dall’attenzione di tutti è ad anni luce. Mosca, nonostante la sua superiorità di uomini e di fuoco, non è riuscita a conquistarla, la battaglia potrebbe andare avanti ancora a lungo, ogni giorno è un annuncio: Avdiivka sta per cadere. Ma Avdiivka non cade, resiste.

