Inizia il Capodanno lunare. Le immagini dei festeggiamenti in Asia

Oggi inizia l'anno del Drago e i festeggiamenti per il Capodanno lunare, una delle feste più sentite e colorate in Asia. E' anche una delle feste più lunghe, poiché le celebrazioni andranno avanti per 15 giorni e si concluderanno il 24 febbraio con la festa delle Lanterne, che celebra la prima luna piena dell'anno segnando quindi la fine dell'inverno e l'inizio della stagione primaverile. Le strade e i principali monumenti delle città asiatiche nell'ultimo mese si sono preparate con illuminazioni dedicate al Capodanno, in particolare con elementi che richiamano il dragone, Long nella lingua cinese, uno dei simboli che in occidente più richiama alla Cina e non a caso è tra i segni zodiacali più ambiti del calendario cinese. Dei dodici animali nello zodiaco è l'unico a non esistere nel mondo reale e secondo molti potrebbe essere di buon auspicio per la demografia cinese: Pechino ha un problema di invecchiamento della popolazione e i giovani sembrano voler fare sempre meno figli. Il presidente cinese Xi Jinping spera in un'impennata di "bambini drago", come quando nel 1976 a Taiwan ci fu un'inversione del tasso di natalità grazie al segno zodiacale portafortuna.

Che la fortuna arrivi

La fortuna è l'elemento attorno cui ruota questa festività: il Capodanno lunare è incentrato sull’eliminazione della sfortuna e l'accoglienza di tutto ciò che è considerato di buon auspicio. Il rosso è un colore portafortuna, la mattina del nuovo anno ci si veste rigorosamente di rosso mentre il giorno della vigilia ci si scambia le hongbao, delle bustine rosse contenenti soldi. Le superstizioni sono tante e variano a seconda del paese: si evita il numero quattro, si, che in cinese suona come la parola morte, non ci si veste né di bianco né di nero, perché sono i colori del lutto, si appendono sulla porta di casa simboli associati alla fortuna (in Cina il carattere di "fortuna" al contrario, in attesa "che la fortuna arrivi") e si mettono a tavola piatti di buon auspicio, spesso sempre motivati da giochi di parole tramite assonanza.

Pechino, Cina (AP Photo/Andy Wong)

Non solo "capodanno cinese"

In Cina il capodanno lunare è conosciuto come festa di Primavera, Chunjie, ma è festeggiato in tutta l'Asia, in Vietnam si chiama Tet, Seollal in Corea, è festeggiato a Singapore, Taiwan, Indonesia, Malesia, Filippine, oltre a essere celebrato dalle comunità della diaspora in tutto il mondo. Molti paesi condividono rituali legati al culto degli antenati, come il rituale coreano “charye”, in cui le donne preparano il cibo e gli uomini lo servono agli antenati. La fase finale della cerimonia, chiamata “eumbok”, prevede che l’intera famiglia condivida il cibo e cerchi le benedizioni degli antenati per l'anno a venire. In Vietnam invece vengono cucinati piatti tradizionali e messi sull'altare in casa in segno di rispetto verso i loro antenati. Giulia Pompili scrive sul Foglio che nel chiamare il capodanno lunare "cinese" c'è un messaggio politico: poiché festeggiato in moltissimi paesi asiatici, la forma corretta è Capodanno lunare. Eppure per la propaganda cinese questo dettaglio è intollerabile.

Festeggiamenti "a risparmio"

In Cina negli ultimi giorni milioni di persone hanno fatto le valigie per tornare nelle città di origine o per viaggiare, eppure sembra che negli ultimi anni i giovani vogliano invertire la tendenza: "Tornare a casa per il Capodanno non mi entusiasma più", dicono, sui social cinesi condividono suggerimenti di itinerari "vicino casa" e prediligono viaggi low cost. In un clima di deflazione, a gennaio i prezzi al consumo sono stati in calo al ritmo più rapido degli ultimi 14 anni. Il leader cinese Xi Jinping, in un discorso di fine anno, ha invitato il popolo ad “andare avanti” per il Capodanno lunare: "Finché persistiamo sul nostro cammino, manteniamo la nostra volontà, rimaniamo coerenti e uniamo le forze insieme, possiamo superare tutte le avversità e gli ostacoli e continuare a muoverci verso il successo". Ma la crescita del pil è ai minimi, la popolazione in calo, le vendite al dettaglio sotto le attese: sul Foglio Mariarosa Marchesano ha raccontato come la Cina continui a deludere i mercati finanziari.